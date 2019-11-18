Многотысячные беспорядки в Греции. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты

Демарш в городах приурочен к событиям 17 ноября 1973 года, когда правительственные войска диктаторского режима «черных полковников» расстреляли студенческую демонстрацию в Афинском Политехническом Университете. Студенты были недовольны тем, что правительство хотело вмешаться в университетские выборы.

Сегодня люди вышли на дороги с плакатами, на которых было написано: «Студенческое движение нельзя напугать, нельзя заглушить».

Ближе к вечеру около двух сотен протестующих в масках стали бросать камни, бутылки и «коктейли Молотова» в полицейских. Во второй половине дня полиция задержала уже шестерых протестующих, пытавшихся забраться на крышу жилого дома с «коктейлями Молотова».

При этом на днях в Греции было введено уголовное наказание за «коктейли Молотова» — до 10 лет лишения свободы в случае их использования в общественных местах.

Полицейские вынуждены были применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты для того, чтобы разогнать зачинщиков беспорядков. Над протестующими постоянно патрулировали полицейские вертолеты.