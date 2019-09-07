«Мне только спросить». Женщины устроили драку в детской поликлинике

Драка произошла в детской городской поликлинике № 4 имени Ф. Г. Ахмеровой. Женщина, которая хотела зайти в кабинет врача для того, чтобы «только спросить», вступила в столкновение с другой дамой, ожидавшей своей очереди. Потасовку очевидцы смогли заснять на видео.

Женщину, попытавшуюся попасть на прием к врачу без очереди, прислали с другого участка, отмечается в материале. Однако, когда она попыталась пройти в кабинет, другие матери отказались пускать ее впереди себя.

По словам свидетелей конфликта, дерущихся женщин получилось разнять только благодаря подоспевшим на помощь мужчинам. Позже медицинское учреждение опубликовало заявление с извинениями.

В прошлом году в Липецкой области 16‐летний подросток и его 20‐летний знакомый напали на врачей Елецкой городской больницы. Хулиганские действия парней зафиксировала камера наблюдения, а саму видео позже опубликовала пресс‐служба СК РФ.