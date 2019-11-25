Младенца оставили в кустах в городском округе Раменское

Обнаружившая в кустах младенца женщина тут же вызвала сотрудников правоохранительных органов.

Прибывшие на место следователи выяснили, что в кустах лежит девочка, которой на вид от одного до полутора месяцев. Внешних признаков телесных повреждений у ребенка не нашли. Для оценки ее состояния сотрудники ведомства срочно доставили ребенка в больницу.

В настоящее время следователи организовали проверку. В ходе нее они начали необходимые мероприятия для выяснения, каким образом завернутая в плед девочка оказалась в кустах.

Кроме того, сотрудники ведомства устанавливают личность матери обнаруженного ребенка. По результатам проверки следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.