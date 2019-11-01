Минобороны назвало вымыслом сообщения о нервных срывах у военных в Забайкалье

Массовой госпитализации военных с нервным срывом после стрельбы в забайкальской военной части не было. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Информация о якобы заболевании семи и более военнослужащих в Забайкальском крае от „нервного срыва“, распространенная отдельными интернет-СМИ, является вымыслом», — приводит РИА «Новости» текст сообщения ведомства.

Минобороны назвало провокацией публикацию видео с якобы издевательствами над Шамсутдиновым Подробнее

По данным министерства, заболеваемость в воинской части ниже средних многолетних показателей. Служба подразделения проходит в штатном режиме. Ранее в СМИ появилась информация, что семь военных попали в госпиталь с нервным срывом после стрельбы в части.

25 октября в части 54160 в Забайкальском крае солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по своим сослуживцам. Он убил восемь человек: двух офицеров и шесть солдат. Еще два человека сейчас находятся в тяжелом состоянии. Шамсутдинова арестовали. По факту ЧП завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Солдату грозит пожизненное лишение свободы.