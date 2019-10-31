Минобороны назвало провокацией публикацию видео с якобы издевательствами над Шамсутдиновым

Видеозапись с якобы издевательствами над срочником Рамилем Шамсутдиновым, который застрелил своих сослуживцев, возмутила Минобороны. В ведомстве назвали этот ролик грубейшей провокацией.

«Распространенная интернет-изданием „Лента.Ру“ якобы видеозапись „издевательств“ в воинской части является грубейшей провокацией редакции», — приводит «Интерфакс» текст сообщения министерства обороны.

В ведомстве отметили, что на кадрах запечатлено неизвестное помещение и действия лиц, которые не имеют отношения к армии и к происшествию в Забайкальском крае 25 октября.

Само издание разместило на своем сайте сообщение, что видеозапись оказалась 2016 года и не имела отношения к солдату-срочнику.

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25 октября в части 54160в Забайкальском крае солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по своим сослуживцам. Он убил восемь человек: двух офицеров и шесть солдат. Еще два человека находятся сейчас в тяжелом состоянии.Читинский гарнизонный военный суд арестовал устроившего стрельбу Шамсутдинова. По факту происшествия завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Все обстоятельства случившегося сейчас изучают сотрудники Следственный комитет и специальная комиссия Министерства обороны. Максимальное наказание, которое грозит солдату — пожизненное лишение свободы. В военном предположили, что причиной массового расстрела мог стать нервный срыв из-за личных обстоятельств, которые не связаны со службой.