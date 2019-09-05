Минобороны назвало предварительную причину ЧП с Ми-8 под Саратовом
Военный вертолет Ми-8 опрокинулся во время разгона на взлетно-посадочной полосе в Саратовской области из-за возможного разрушения одной из стоек шасси. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление Министерство обороны России.
Военный вертолет Ми-8 опрокинулся при взлете под СаратовомПодробнее
«По докладу с места аварии причиной произошедшего могло стать разрушение одной из стоек шасси», — говорится в сообщении военного ведомства.
В данный момент на месте работает комиссия Военно-космических сил России, которая выясняет все обстоятельства происшествия.
Опрокидывание вертолета Ми-8 произошло днем в четверг, 5 сентября. Летательный аппарат во время разгона для отправления в плановый полет, опрокинулся. Экипаж успел безопасно покинуть салон.
Пассажиров на борту не было.