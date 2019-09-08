МЧС сообщило о шести погибших во время шторма в Крыму

«В акватории Черного моря спасено пять человек. Шестеро получили травмы, несовместимые с жизнью», — сказано в официальном заявлении. Известно, что люди купались в море, несмотря на объявленное штормовое предупреждение и усиление северо-восточного ветра до 17-22 метров в секунду.

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Так, помощь спасателей понадобилась пятерым купальщикам на пляже «Краб» поселка Отрадное в Большой Ялте. Им бросили спасательный круг и конец Александрова с берега, но двоих человек все же не удалось спасти, они скончались из-за полученных в море травм.

Кроме того, двое мужчин не смогли доплыть до берега на пляже «Солярис» недалеко от отеля «Ялта-Интурист». Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам пришли им на помощь и подняли на борт катера «Лидер».

Также помощь потребовалась мужчине и женщине, которые плавали в технической зоне ялтинской набережной имени Ленина.

«Прибыв к месту происшествия, спасатели приняли на борт катера мужчину. Тем временем, неравнодушные очевидцы не смотря на сильный шторм помогли выбраться из воды женщине, которая выбилась из сил и просила о помощи», — сообщили в МЧС.

В ведомстве напомнили местным жителям и туристам о запрете купаться в море в штормовую погоду, а также о необходимости соблюдать правила безопасности в воде.

Ранее сообщалось о двух погибших и одном пропавшем без вести во время шторма в Ялте.