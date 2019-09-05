«Животное какое-то!»: мать нецензурно отчитывала годовалую дочь, пока подруга снимала на видео

Ситуацию с жестоким обращением сняла на видео знакомая семьи, которая была в тот момент в комнате. На опубликованных кадрах видно, что малышка голышом сидит на стуле, а вокруг нее ходит и ругается мать.

«Не ори! Сейчас как ***! ***! Жаба ты тупорылая. В натуре животное какое-то!» — кричит женщина на первых секундах ролика.

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Ребенок в этот момент громко плачет и находится в истерике. Несмотря на это, мать не унимается и продолжает оскорблять дочь, злобно выкрикивая: «Давай, задохнись». При этом все спокойно снимается на камеру, а в конце слышится закадровый смех.

Как сообщили в пресс-службе ОМВД России по Ивановскому району, после произошедшего было возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что женщина на видео живет в селе Ивановка и имеет двух маленьких детей. Теперь ей может грозить до трех лет лишения свободы.

Сейчас оба ребенка находятся в больнице под наблюдением врачей, их жизни ничего не угрожает.