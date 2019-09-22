Массовое ДТП с участием пяти машин произошло в Саратове
Пять легковых автомобилей столкнулись в Ленинском районе Саратова в воскресенье вечером. В результате ДТП пострадал один человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областного управления ГИБДД.
«По предварительным данным, в районе 3-й Дачной произошло столкновение пяти машин: Lada Kalina, Lada Priora, BMW X5, Volkswagen Polo и Mercedes GL 450», приводит агентство слова представителя областного управления ГИБДД.
По предварительной информации, водитель Lada Kalina получил травмы, добавили в пресс-службе.
По факту аварии ГИБДД проводит проверку. Уточняются все обстоятельства ДТП.