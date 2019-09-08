Массовая авария с участием 9 машин в Петербурге попала на видео

ДТП с участием девяти автомобилей на КАД в Санкт-Петербурге попало в объектив камеры видеонаблюдения.

Авария произошла в субботу, 7 сентября, на 58-м километре КАД в Санкт-Петербурге в районе вантового моста.

На кадрах видно, как автомобиль в левом ряду резко останавливается. Водитель следующей за ним машины успевает затормозить, однако водитель третьей дистанцию не соблюдал и среагировать не успел. Началась цепная реакция. В результате были повреждены девять автомобилей.

Как сообщили очевидцы в паблике во «Вконтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», в результате происшествия никто не пострадал.