  • Маршрутка с пассажирами перевернулась после аварии с трамваем в Петербурге

    20 октября 2019, 18:52

    Анатолий Минкин

    Столкновение маршрутки с пассажирами и трамвая произошло на пересечении улицы Десантников и Петергофского шоссе в Санкт-Петербурге. Эту информацию «360» подтвердили в управлении МВД северной столицы.

    Подробностей в ведомстве сообщить не смогли.

    Маршрутка с пассажирами перевернулась после аварии с трамваем в Петербурге | Изображение 1
    Источник фото: vk.com/spb_today

    На появившихся в социальных сетях кадрах видно, что от удара маршрутное такси перевернулось.

    Маршрутка с пассажирами перевернулась после аварии с трамваем в Петербурге | Изображение 2
    Источник фото: vk.com/spb_today

    На месте работают несколько автомобилей скорой помощи, а также прибыла пожарная машина.

    О пострадавших пока ничего не сообщается.