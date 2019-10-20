Маршрутка с пассажирами перевернулась после аварии с трамваем в Петербурге

Столкновение маршрутки с пассажирами и трамвая произошло на пересечении улицы Десантников и Петергофского шоссе в Санкт-Петербурге. Эту информацию «360» подтвердили в управлении МВД северной столицы.

Подробностей в ведомстве сообщить не смогли. Источник фото: vk.com/spb_today На появившихся в социальных сетях кадрах видно, что от удара маршрутное такси перевернулось. Источник фото: vk.com/spb_today На месте работают несколько автомобилей скорой помощи, а также прибыла пожарная машина. О пострадавших пока ничего не сообщается.