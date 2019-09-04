Магазин загорелся в Сергиевом Посаде, рядом с вокзалом

Днем 4 сентября пожар произошел в одном из магазинов в подмосковном Сергиевом Посаде. Как сообщили «360» в пресс-службе МЧС по Московской области, информации о пострадавших нет.

Первое сообщение о возгорании ведомство получило в 13:59. Все произошло по адресу: улица Кооперативная, дом 3А. «Возгорание в магазине. Площадь возгорания составляет 80 квадратных метров», — рассказал представитель регионального МЧС. Сведений о пострадавших нет. Люди самостоятельно эвакуируются из горящего здания, уточнил собеседник «360». На место прибыли пожарные. Тем временем в Сети появились фото с места ЧП.