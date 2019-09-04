  • Магазин загорелся в Сергиевом Посаде, рядом с вокзалом

    04 сентября 2019, 14:25

    Василиса Андреева, Наза Салех Захи

    Днем 4 сентября пожар произошел в одном из магазинов в подмосковном Сергиевом Посаде. Как сообщили «360» в пресс-службе МЧС по Московской области, информации о пострадавших нет.

    Первое сообщение о возгорании ведомство получило в 13:59. Все произошло по адресу: улица Кооперативная, дом 3А.

    «Возгорание в магазине. Площадь возгорания составляет 80 квадратных метров», — рассказал представитель регионального МЧС.

    Сведений о пострадавших нет. Люди самостоятельно эвакуируются из горящего здания, уточнил собеседник «360». На место прибыли пожарные.

    Тем временем в Сети появились фото с места ЧП.