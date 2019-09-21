Крупный ТЦ «Максим» загорелся во Владивостоке

«В 6.06 (23.06 по Москве, в пятницу) на пульт пожарной охраны города Владивосток поступило сообщение о пожаре в торговом центре по адресу: проспект 100-летия Владивостока, 57», — сказано в заявлении ведомства.

Спасатели прибыли на место происшествия через шесть минут после вызова. По предварительным данным, в это время в торговом центре не было посетителей, пострадавших нет.

Сейчас борьба с огнем продолжается, пожару присвоен повышенный ранг сложности. Пламя распространилось на площади порядка тысячи квадратных метров.