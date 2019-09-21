  • Крупный пожар в ТЦ Владивостока локализован

    21 сентября 2019, 03:15

    Валерия Шафирко

    Спасателям удалось локализовать мощный пожар в торговом центре «Максим» во Владивостоке. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального главка МЧС.

    «Пожар локализован в 9:40 (2:40 по Москве) на площади в тысячу квадратов», — приводит агентство слова собеседника.

    Хлопки слышны на крыше горящего ТЦ во Владивостоке. Видео

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    Огонь вспыхнул в одном из крупнейших ТЦ Владивостока в шесть утра по местному времени. Пожар распространился на тысячу квадратных метров.

    К горящему зданию были направлены несколько пожарных машин, скорая помощь и автомобили полиции. Территория вокруг ТЦ оцеплена, подземные переходы перекрыли. Сообщений о пострадавших не поступало.

    Внутренние конструкции частично обрушились внутри горящего ТЦ, пишет агентство со ссылкой на представителя управления МЧС по Приморскому краю.

    Очевидцы публиковали в социальных сетях видеозаписи, на которых здание ТЦ охвачено огнем.

    По данным администрации Приморья, возгорание возникло, предположительно, от взрыва газового баллона.