Колба с этиловым эфиром взорвалась в лаборатории РУДН. В больницу попал химик

Взрыв колбы с этиловым эфиром произошел во втором Аграрном корпусе Российского университета Дружбы народов. Об этом «360» сообщил осведомленный источник.

Едкая жидкость попала на руку женщины-химика, которая держала колбу в руках. Пострадавшую госпитализировали в больницу. Врачи поставили диагноз химический ожог первой степени, множественные ранения правой ноги и правой кисти. После произошедшего взрыва колбы всех, кто находился внутри здания эвакуировали.