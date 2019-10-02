Клиника назвала возможные причины смерти москвички после пластики груди

Женщина скончалась в московской клинике после пластической операции груди. Как сообщил «360» медицинский директор сети медучреждений Павел Бранд, процедура была плановой и прошла штатно. Проблемы начались, когда пациентка находилась в палате пробуждения. Там у нее произошла остановка дыхания.

Врачи тут же приступили к реанимационным мероприятиям. Через несколько секунд пациентка через маску получала чистый кислород, а через три минуты женщину начали интубировать. Однако это не помогло и женщина впала в кому.

Женщина умерла после пластики груди в московской клинике Подробнее

Невролог, который осмотрел пациентку, не исключил, что у нее произошло острое нарушение мозгового кровообращения вертебробазилярных артерий. Для лечения женщину перевели в многопрофильный стационар.

В ходе дальнейшего обследования медики обнаружили ишемические изменения в задних отделах головного мозга.

Через три недели лечения пациентка уже могла дышать самостоятельно и ее перевели в реабилитационный центр, где продолжили лечить. На третьи сутки у женщины во сне произошел генерализованный эпилептический припадок, в котором остановилось дыхание и биение сердца. Несмотря на реанимационные мероприятия, пациентка скончалась.

В данный момент клиника поддерживает контакты с семьей женщины.

Между тем следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека». В данный момент сотрудники ведомства изучают причины и обстоятельства происшествия.