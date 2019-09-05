Катер утонул у берегов Крыма
Прогулочный катер пошел ко дну недалеко от побережья Крыма. Спасателям удалось помочь 13 пассажирам. Один человек пропал без вести. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное ГУ МЧС.
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Судно затонуло днем 5 сентября недалеко от мыса Маганом. Катер принадлежал частному лицу. Во время прогулки по морю на его борту находились 12 пассажиров и два члена экипажа. Спасти удалось всех, кроме одного человека, который пропал без вести. На данный момент его ищут спасатели.
Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.