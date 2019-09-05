Катер утонул у берегов Крыма

Молодой мужчина погиб в Красногорске во время катания на вейкборде Подробнее

Судно затонуло днем 5 сентября недалеко от мыса Маганом. Катер принадлежал частному лицу. Во время прогулки по морю на его борту находились 12 пассажиров и два члена экипажа. Спасти удалось всех, кроме одного человека, который пропал без вести. На данный момент его ищут спасатели.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.