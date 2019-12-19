Катер с россиянами врезался в яхту около Пхукета

Катер с 49 туристами столкнулся с яхтой около острова Пхукет. Пострадали 12 человек, среди которых есть и русские туристы. Кроме того, в результате аварии погиб один человек, а еще один считается пропавшим без вести.

Катером с 49 туристами управлял ранее судимый мужчина, уроженец Таиланда, сообщил сайт Bangkok Post. Его привлекали к ответственности за неосторожное судовождение. В результате столкновения с яхтой он погиб, а еще один член экипажа считается пропавшим без вести — это молодой человек, который приступил к работам на борту всего месяц назад. Он тоже гражданин Таиланда.

Столкновение произошло около острова Кхай Нок в провинции Пханга недалеко от Пхукета. Судно на полном ходу влетело в моторную яхту, которую вел российский капитан — 47-летний Александр Горбунов. Его пассажиры и коллеги не пострадали, в отличие от людей на лодке — травмы получили 12 человек, среди которых граждане России, Эстонии, Пакистана, Ирана, Великобритании и Египта.

Всех пострадавших немедленно перенесли с катера на борт яхты и доставили на берег для оказания медицинской помощи.

Погибший капитан привлекался к уголовной ответственности за опасное вождение, которое повлекло смерть пассажиров, в 2014 году. Тогда его катер врезался на полном ходу в рыболовецкое судно, в результате чего погибли два южнокорейских туриста, а еще 20 получили ранения. Тогда капитан катера объяснил, что отвлекся, потому что пытался поднять что-то с пола, но это не было аргументов в суде. Когда он вышел из тюрьмы, он приступил к своим прежним обязанностям — вождению туристических катеров.