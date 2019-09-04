Катафалк с покойником сгорел в Нижнем Новгороде. Видео

Автобус ритуальных услуг, припаркованный на обочине одной из улиц Нижнего Новгорода, загорелся днем 4 сентября. Внутри катафалка находился гроб с телом покойного.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Нижегородской области, возгорание произошло в районе 12:00 на проспекте Гагарина.

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«Пожар произошел в стоящем у обочины автобусе ПАЗ — катафалке. Огонь тушили 15 сотрудников МЧС и три единицы техники. <… > Внутри катафалка находился гроб с телом усопшего мужчины, оно не пострадало. Нет пострадавших и среди живых», — приводит агентство текст сообщения ведомства.

Спасатели также отметили, что огонь повредил два припаркованных рядом легковых автомобиля.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в похоронном автобусе.