Каршеринговое авто врезалось в фуру в Москве: Видео

Авария с участием автомобиля каршеринга и фуры произошла в четверг, 5 сентября, на востоке Москвы. Видеозапись столкновения появилась в распоряжении «360».

По имеющейся информации, каршеринговый автомобиль превысил скорость и врезался в фуру. Авария произошла в четверг в 19:30 по адресу: Новогиреево, Кусковская улица, около дома 12.

На кадрах видно, как водитель автомобиля не справился с управлением, и машина не смогла войти в поворот. Она врезалась в одну из фур, припаркованных на обочине, после чего автомобиль развернуло на проезжей части.

О жертвах или пострадавших в настоящий данных нет.