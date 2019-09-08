Кандидат в депутаты умер в Волгограде
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«Сегодня (8 сентября — прим.ред.) случился несчастный случай в Краснооктябрьском районе. Один из кандидатов в депутаты Волгоградской областной думы скончался после посещения с плановым обходом избирательных участков», — передает «Интерфакс» слова Ярылкина.
Он отметил, что сейчас все обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Также Ярылкин выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Как рассказали в пресс-службе облизбиркома, речь идет о кандидате от КПРФ Вадиме Чистякове, который умер в волгоградском магазине. Он зашел туда по пути домой после обхода участков.
Чистякову стало плохо утром 8 сентября. В магазин приехала бригада скорой помощи, но усилия врачей не помогли спасти мужчину и он скончался.
В едином дне голосования участвуют 85 регионов России. 8 сентября в Волгоградской области выбирают депутатов в областную думу. Всего в бюллетенях представлено 339 кандидатов от различных партий.