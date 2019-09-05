Канатоходец сорвался между башнями «Москва-Сити». Видео

Канатоходцы из семи стран на праздновании Дня города планируют установить новый мировой рекорд. Один из спортсменов тренировался перед прохождением, но сорвался с каната на высоте 300 метров. К счастью, мужчину спасла страховка и он остался невредим.

Момент падения попал на видео, которое опубликовал очевидец в Сети. На кадрах канатоходец медленно проходит между высотками «Око» и «Нева», но в какой-то момент оступается и летит вниз. Спортсмен зависает в воздухе на страховочном тросе.

Опубликован топ-10 самых популярных мест Москвы у пользователей Instagram Подробнее

Как сообщил сервис «KudaGo», днем 7 и 8 сентября 2019 года семь канатоходцев из России, Германии, Франции и Канады пройдутся на высоте порядка 350 метров между небоскребами «Москва-Сити».

Они планируют побить существующий мировой рекорд в рамках праздничных мероприятий по случаю Дня города в столице. Прохождение может быть отменено в случае плохой погоды.

День города празднуется каждый год — в первую или вторую субботу сентября.