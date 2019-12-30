«Камаз» сбил двух детей на переходе в Люберцах. Видео

Грузовик сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах. Одна девочка погибла на месте, а другой ребенок госпитализирован. Водитель «Камаза» остался на месте происшествия.

В Люберцах, в микрорайоне Белая Дача грузовик наехал на людей на пешеходном переходе. «Камаз» сбил пятилетнюю девочку, которая погибла на месте. Об этом сообщили «360» в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, отметив, что обращение в полицию поступило в 14:10.

Также грузовик задел коляску с полуторогодовалым ребенком. Мальчика госпитализировали с травмами, характер которых не называется. Водитель «Камаза» остался на месте происшествия и дождался полиции.

На снимке ниже можно увидеть оранжевый «Камаз», перед которым стоит коляска. Обстоятельства аварии пока не ясны, правоохранители работают на месте ДТП.

Свидетель произошедшего Мария Прокопенко рассказала «360», что в момент аварии ехала на лошади. Когда произошло ДТП и пятилетняя девочка уже лежала на земле, ее накрыли теплым одеялом.

«Коляска там была, но коляска-люлька. Видимо, девочка везла пустую коляску, второго ребенка не увидела. Трогать боялись, ждали скорую», — сказала Прокопенко.

Еще один очевидец произошедшего, Карина Калиновская, рассказала «360», что сам момент аварии не увидела, но последствия помнит отчетливо: на переходе — «Камаз», рядом несколько автомобилей полиции, девочка, завернутая в одеяло, и вопль матери.

«Грузовик, девочка уже была в одеяле, в крови, рядом коляска. Истошно кричала женщина, нечеловеческим голосом», — сказала Калиновская. По ее словам, на участке дороги, где произошло ДТП, всегда было опасно.

Туда приезжают все кому не лень — постоянно машины такси, заезжают бидоны с молоком, «ГАЗели», постоянно режим стройки, на дорогах ямы, удариться можно арматурами, два-три крана над головой крутится Карина Калиновская.

В комментариях в соцсети «ВКонтакте» некая Дарья Шершнева (не ясно, кем она является погибшей) рассказала, что девочка шла с бабушкой, которая везла коляску, из леса — они возвращались с прогулки.