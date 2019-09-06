«Каждый час — минута тишины»: как ищут людей под завалами в Сергиевом Посаде
Обрушение в Сергиевом Посаде: рабочих продолжают искать под заваламиПодробнее
По его словам, спасатели узнали об обрушении около 14:00 5 сентября. На место сразу выехали специалисты, которые увидели рухнувшее крыло пятиэтажного здания.
«Начали подготовительные работы. Работы осложнялись тем, что очень много нависающих конструкций было, которые было необходимо демонтировать, чем мы и занимались всю ночь», — отметил Андямов.
Поисковые работы развернули 6 сентября. По предварительной информации, под завалами находятся три человека.
«Каждый час мы производили минуту тишины, прозванивали мобильные телефоны предполагаемых пострадавших», — добавил спасатель.
Он сообщил, что на месте ЧП работали кинологи, а также привлекали беспилотники.
«Работали кинологические расчеты. Собака предварительно показала место, где они могут находиться. <…> Работа продолжается, надеемся на хороший успех», — сказал Андямов.
Обрушившаяся пятиэтажка находится в поселке Новая Шурма в Сергиево-Посадском округе. Здание было заброшено еще в конце прошлого века, раньше оно принадлежало пионерскому лагерю. Когда рухнули перекрытия, на последнем этаже были рабочие, убиравшие мусор. В результате мужчины оказались под завалами.