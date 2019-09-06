  • «Каждый час — минута тишины»: как ищут людей под завалами в Сергиевом Посаде

    06 сентября 2019, 14:22

    Александр Белогуров, Василиса Андреева, Дарья Бунякова

    Поиск людей, которые находятся под завалами в подмосковном поселке Новая Шурма Сергиева Посада, продолжается. Пока их обнаружить не удалось, но специалисты каждый час прозванивают мобильные телефоны пропавших и разбирают обломки конструкций. Об этом «360» рассказал временно исполняющий обязанности первого заместителя начальника ГУ МЧС России по Московской области Вадим Андямов.
    «Каждый час — минута тишины»: как ищут людей под завалами в Сергиевом Посаде | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Обрушение в Сергиевом Посаде: рабочих продолжают искать под завалами

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    По его словам, спасатели узнали об обрушении около 14:00 5 сентября. На место сразу выехали специалисты, которые увидели рухнувшее крыло пятиэтажного здания.

    «Начали подготовительные работы. Работы осложнялись тем, что очень много нависающих конструкций было, которые было необходимо демонтировать, чем мы и занимались всю ночь», — отметил Андямов.

    «Каждый час — минута тишины»: как ищут людей под завалами в Сергиевом Посаде | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Поисковые работы развернули 6 сентября. По предварительной информации, под завалами находятся три человека.

    «Каждый час мы производили минуту тишины, прозванивали мобильные телефоны предполагаемых пострадавших», — добавил спасатель.

    «Каждый час — минута тишины»: как ищут людей под завалами в Сергиевом Посаде | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Он сообщил, что на месте ЧП работали кинологи, а также привлекали беспилотники.

    «Работали кинологические расчеты. Собака предварительно показала место, где они могут находиться. <…> Работа продолжается, надеемся на хороший успех», — сказал Андямов.

    Обрушившаяся пятиэтажка находится в поселке Новая Шурма в Сергиево-Посадском округе. Здание было заброшено еще в конце прошлого века, раньше оно принадлежало пионерскому лагерю. Когда рухнули перекрытия, на последнем этаже были рабочие, убиравшие мусор. В результате мужчины оказались под завалами.