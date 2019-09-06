Источник назвал причину нападения на дом Памфиловой
Основной версией нападения на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой является ограбление. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
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Как рассказали агентству, на данный момент сотрудники правоохранительных органов считают, что нападавший мужчина хотел ограбить дом. Эта версия рассматривается как основная.
В ночь на 6 сентября неизвестный мужчина в маске проник на террасу подмосковного дома Памфиловой. Он несколько раз ударил ее электрошокером и скрылся.
Как стало известно, сейчас Памфилова здорова и находится в Москве на международной конференции.
Позже полиция возбудила уголовное дело о разбое. Все причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
Элла Памфилова является главой Центральной избирательной комиссии России. Свой пост она заняла 28 марта 2016 года.