Источник назвал причину нападения на дом Памфиловой

Стало известно о состоянии Памфиловой после нападения грабителя Подробнее

Как рассказали агентству, на данный момент сотрудники правоохранительных органов считают, что нападавший мужчина хотел ограбить дом. Эта версия рассматривается как основная.

В ночь на 6 сентября неизвестный мужчина в маске проник на террасу подмосковного дома Памфиловой. Он несколько раз ударил ее электрошокером и скрылся.

Как стало известно, сейчас Памфилова здорова и находится в Москве на международной конференции.

Позже полиция возбудила уголовное дело о разбое. Все причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Элла Памфилова является главой Центральной избирательной комиссии России. Свой пост она заняла 28 марта 2016 года.