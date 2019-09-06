  • Источник назвал причину нападения на дом Памфиловой

    06 сентября 2019, 12:37

    Дамир Матюхин

    Основной версией нападения на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой является ограбление. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
    Источник назвал причину нападения на дом Памфиловой

    Стало известно о состоянии Памфиловой после нападения грабителя

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    Как рассказали агентству, на данный момент сотрудники правоохранительных органов считают, что нападавший мужчина хотел ограбить дом. Эта версия рассматривается как основная.

    В ночь на 6 сентября неизвестный мужчина в маске проник на террасу подмосковного дома Памфиловой. Он несколько раз ударил ее электрошокером и скрылся.

    Как стало известно, сейчас Памфилова здорова и находится в Москве на международной конференции.

    Позже полиция возбудила уголовное дело о разбое. Все причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

    Элла Памфилова является главой Центральной избирательной комиссии России. Свой пост она заняла 28 марта 2016 года.