Иностранца смыло волной в море под Калининградом

По предварительным данным следствия, 49-летний иностранец находился на берегу Балтийского моря, когда его смыло волной.

Сейчас проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства гибели мужчины. Также назначена судмедэкспертиза, она позволит установить точную причину смерти иностранца.

Очевидец трагедии Вера Борисевич рассказала о произошедшем на своей странице в Facebook. По ее словам, погибший приехал в Россию вместе с группой туристов из Латвии, чтобы отдохнуть.

Компания прогуливалась по молу, и одного из мужчин унесло в море. Очевидцы сразу же вызвали скорую помощь и МЧС, один из спутников погибшего достал его из воды с помощью веревки. Но мужчина выбился из сил и захлебнулся, прибывшим на место медикам оставалось только констатировать смерть.

«В итоге, все кто был на променаде, наблюдали, как человек выбился из сил и погиб, он просто стал как тряпочка на волнах. Чуть позже один из латышей добыл где-то веревку и достал товарища», — написала Борисевич.