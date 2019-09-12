Иномарку за 5,8 млн рублей угнали в Петербурге
Неизвестные угнали автомобиль Toyota Land Cruiser 200 стоимостью 5,8 миллиона рублей в поселке Металлострой в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на правоохранительные органы.
53-летний инженер ивановской строительной фирмы сообщил об угоне в дежурную часть 11 сентября.
По его словам, автомобиль стоял на парковке возле дома № 11 на Железнодорожной улице в Колпинском районе. Мужчина рассказал, что оставил иномарку без присмотра 4 сентября. Пропажу автомобиля он заметил только через неделю.
По факту случившегося проводится проверка, злоумышленников разыскивают. Правоохранители возбудили уголовное дело, сообщил сайт «Дни.ру».