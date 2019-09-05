Иномарки столкнулись на трамвайных путях в Петербурге
Водитель автомобиля Volvo въехал в Nissan, который двигался по трамвайным путям в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило информационное агентство «Невские Новости».
Очевидцы рассказали о ДТП в соцсетях. По их словам водитель Volvo решил развернуться на трамвайных путях и не удостоверился в безопасности маневра. В результате этого легковушка протаранила проезжающий рядом в этот момент автомобиль Nissan.
В аварии Volvo получил повреждения передней части кузова. Водители иномарок не пострадали. Машины перегородили трамвайные пути. На место прибыли сотрудники ГИБДД.