Иномарки столкнулись на трамвайных путях в Петербурге

Очевидцы рассказали о ДТП в соцсетях. По их словам водитель Volvo решил развернуться на трамвайных путях и не удостоверился в безопасности маневра. В результате этого легковушка протаранила проезжающий рядом в этот момент автомобиль Nissan.

В аварии Volvo получил повреждения передней части кузова. Водители иномарок не пострадали. Машины перегородили трамвайные пути. На место прибыли сотрудники ГИБДД.