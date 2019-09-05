Иномарка улетела в кювет в Башкирии. Погиб один человек
В республике Башкортостан зафиксировано ДТП с участием иномарки Citroen C4, в результате которого погибла женщина-водитель. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa со ссылкой на региональное ГИБДД.
По данным издания, авария произошла на 18-м километре трассы Исяново — Баймак. На опасном повороте 46-летняя автоледи на Citroen C4 не справилась с управлением, и машина опрокинулась в кювет. Женщина-водитель погибла. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.