Иномарка улетела в кювет в Башкирии. Погиб один человек

По данным издания, авария произошла на 18-м километре трассы Исяново — Баймак. На опасном повороте 46-летняя автоледи на Citroen C4 не справилась с управлением, и машина опрокинулась в кювет. Женщина-водитель погибла. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.