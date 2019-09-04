Иномарка протаранила инкассаторскую машину в Петербурге. Фото
В Санкт-Петербурге водитель Toyota влетел в инкассаторскую машину, сообщили «Невские Новости».
Авария произошла в среду, 4 сентября, на улице Седова в Санкт-Петербурге.
По словам очевидцев, водитель черной Toyota Land Cruiser влетел в разворачивающуюся инкассаторскую машину. Предполагается, что водитель иномарки не успел затормозить и въехал в бок служебной машины.
По факту произошедшего проводится проверка, выясняются обстоятельства и причины произошедшего. В результате ДТП никто не пострадал.