Иномарка протаранила инкассаторскую машину в Петербурге. Фото

Авария произошла в среду, 4 сентября, на улице Седова в Санкт-Петербурге.

По словам очевидцев, водитель черной Toyota Land Cruiser влетел в разворачивающуюся инкассаторскую машину. Предполагается, что водитель иномарки не успел затормозить и въехал в бок служебной машины.

Источник фото: vk.com/spb_today

По факту произошедшего проводится проверка, выясняются обстоятельства и причины произошедшего. В результате ДТП никто не пострадал.