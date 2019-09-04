  • Иномарка протаранила инкассаторскую машину в Петербурге. Фото

    04 сентября 2019, 18:02

    Ольга Чеснокова

    В Санкт-Петербурге водитель Toyota влетел в инкассаторскую машину, сообщили «Невские Новости».

    Авария произошла в среду, 4 сентября, на улице Седова в Санкт-Петербурге.

    По словам очевидцев, водитель черной Toyota Land Cruiser влетел в разворачивающуюся инкассаторскую машину. Предполагается, что водитель иномарки не успел затормозить и въехал в бок служебной машины.

    Иномарка протаранила инкассаторскую машину в Петербурге. Фото | Изображение 1
    Источник фото: vk.com/spb_today

    По факту произошедшего проводится проверка, выясняются обстоятельства и причины произошедшего. В результате ДТП никто не пострадал.