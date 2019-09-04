Иномарка перевернулась под Литейным мостом. Фото
Легковой автомобиль перевернулся под Литейным мостом в Санкт-Петербурге. Оказавшая на крыше машина затруднила движение, сообщили «Невские Новости».
Авария произошла в среду, 4 сентября, на Пироговской набережной под Литейным мостом в Санкт-Петербурге.
Легковушка перевернулась в левом ряду проезжей части. По словам свидетелей, водитель остался невредим. Обстоятельства и причины произошедшего не уточняются.
По сообщениям пользователей социальных сетей, движение транспортных средств в районе ДТП затруднено.