  • Иномарка перевернулась под Литейным мостом. Фото

    04 сентября 2019, 18:14

    Ольга Чеснокова

    Легковой автомобиль перевернулся под Литейным мостом в Санкт-Петербурге. Оказавшая на крыше машина затруднила движение, сообщили «Невские Новости».

    Авария произошла в среду, 4 сентября, на Пироговской набережной под Литейным мостом в Санкт-Петербурге.

    Легковушка перевернулась в левом ряду проезжей части. По словам свидетелей, водитель остался невредим. Обстоятельства и причины произошедшего не уточняются.

    Иномарка перевернулась под Литейным мостом. Фото | Изображение 1
    Источник фото: vk.com

    По сообщениям пользователей социальных сетей, движение транспортных средств в районе ДТП затруднено.