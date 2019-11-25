Хостел загорелся в Басманном районе Москвы. Видео

Пожар произошел в трехэтажном здании на улице Бауманская в Басманном районе Москвы. Как сообщил «360» источник в экстренных службах столицы возгорание произошло в хостеле, который располагался на втором этаже.

Пользователи в социальных сетях поделились видео с места событий. На опубликованных кадрах видно, что огонь вырывается прямо из окна. По сообщению источника «360», загорелись деревянные перекрытия. Площадь распространения огня составила 30 квадратных метров. В столичном главке МЧС сообщили, что подразделения уже прибыли на место. В данный момент осуществляется тушение пламени. О причинах возгорания пока неизвестно. В результате пожара пострадали два человека. Одного срочно госпитализировали в больницу. Другой — отказался ехать в лечебное учреждение.