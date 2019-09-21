  • Хлопки слышны на крыше горящего ТЦ во Владивостоке. Видео

    21 сентября 2019, 01:44

    Мария Борисова

    Хлопки раздались с крыши горящего во Владивостоке торгового центра «Максим», сообщают очевидцы. Несколько раз был слышен мощный треск. Сейчас территория полыхающего здания оцеплена.
    Хлопки слышны на крыше горящего ТЦ во Владивостоке. Видео

    Как сообщил корреспондент РИА «Новости», к горящему торговому центру приехали несколько пожарных машин, скорая помощь и автомобили полиции. Территорию вокруг торгового центра оцепили, подземные переходы перекрыли. Движение в районе ТЦ регулируют сотрудники полиции.

    Сейчас открытого огня над зданием не видно, но над торговым центром поднимается густое облако черного дыма.

    Периодически с крыши строения доносятся звуки хлопков, вырываются языки пламени.

    Один из крупнейших торговых центров Владивостока «Максим» загорелся примерно в шесть утра по местному времени. Огонь охватил тысячу квадратных метров, но, по предварительным данным, пострадавших нет.