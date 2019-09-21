Хлопки слышны на крыше горящего ТЦ во Владивостоке. Видео

Хлопки раздались с крыши горящего во Владивостоке торгового центра «Максим», сообщают очевидцы. Несколько раз был слышен мощный треск. Сейчас территория полыхающего здания оцеплена.

Как сообщил корреспондент РИА «Новости», к горящему торговому центру приехали несколько пожарных машин, скорая помощь и автомобили полиции. Территорию вокруг торгового центра оцепили, подземные переходы перекрыли. Движение в районе ТЦ регулируют сотрудники полиции.

Сейчас открытого огня над зданием не видно, но над торговым центром поднимается густое облако черного дыма.

Периодически с крыши строения доносятся звуки хлопков, вырываются языки пламени.

Один из крупнейших торговых центров Владивостока «Максим» загорелся примерно в шесть утра по местному времени. Огонь охватил тысячу квадратных метров, но, по предварительным данным, пострадавших нет.