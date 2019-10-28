Хабаровчанин в прощальном видео обвинил полицейских в доведении до суицида

Для того, чтобы установить все обстоятельства происшествия сотрудники ведомства завели уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

В самой записи мужчина прощается с женой и просит не держать на него зла. Он говорит, что любит ее и сына. Он отмечает, что до смерти его довели двое сотрудников полиции.

Об обстоятельствах, которые привели к суициду, рассказал сын покойного. В беседе с изданием DVhab.ru 17-летний юноша вспомнил, что отец проходил свидетелем по уголовному делу, заведенному против друга.

По его словам, полицейские постоянно отрывали отца от работы и пытались обвинить в причастности к преступлению, но никаких доказательств найти не могли. «Вечером перед трагедией ему позвонили полицейские попросили прийти к ним для очередного допроса. Утром на маминой сумке мы обнаружили телефон отца, в котором было его прощальное видео», — рассказал молодой человек.

Он особо отметил, что пока родные не смогли получить ни медицинского заключения, ни свидетельства о смерти.

На следующий день после появления записи в Сети начальник краевого главка МВД Дмитрий Ильичев назначил проведение служебной проверки. Как сообщила пресс-служба ведомства, на место направили сотрудников краевого аппарата. После анализа всех данных трагедии там примут решение о возбуждении уголовного дела.