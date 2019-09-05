Грузовик врезался в людей на тротуаре в Казани. Видео

Авария произошла днем 5 сентября недалеко от рынка «Ала-Дим» на Ломжинской улице. Очевидцы произошедшего сняли момент ДТП на видео. На опубликованных кадрах видно, что грузовик едет по дороге, а затем наезжает на ограждение и людей.

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Отмечается, что среди пострадавших оказались в основном пожилые люди, которые во время аварии торговали на тротуаре. Пять человек получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы, сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь.

На данный момент на месте случившегося находятся врачи и сотрудники полиции. Все детали и причины ДТП выясняются.