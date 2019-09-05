Грузовик сбил дорожных рабочих в Москве, четверо госпитализированы

Рано утром 5 сентября грузовик наехал на людей на МКАД. В результате четырех человек госпитализировали. Об этом «360» сообщили в пресс-службе столичного ГИБДД.

ДТП произошло около 06:30.

«По 100-му километру наезд на дорожных рабочих. Четверо пострадавших, все госпитализированы. Движении на данном участке затруднено: едет только три полосы из пяти», — рассказала представительница ведомства.

«Интерфакс» написал, что пострадавшими оказались дорожные рабочие. В настоящее время на месте работают правоохранительные органы. Они выясняют все причины и обстоятельства случившегося.