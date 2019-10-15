Грузовик насмерть сбил школьника в Подмосковье

Автомобиль МАЗ сбил 13-летнего подростка на 86-м километре автомобильной дороги М-10. Двигаясь в сторону области, водитель наехал на школьника, когда тот находился на пешеходном переходе.

««На 86-м км автодороги М-10 в сторону области водитель автомобиля МАЗ совершил наезд на 13-летнего мальчика в зоне пешеходного перехода», — привел ТАСС цитату пресс-службы подмосковного главка МВД. От полученных травм подросток скончался на месте. По факту смертельной аварии назначена проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия. Водитель находится на месте аварии. Его допрашивают сотрудники полиции.