Грибник из Югры оставил жену медведю и сбежал

В Октябрьском районе ХМАО на супружескую пару в лесу вышел медведь. Происшествие случилось на первом километре дороги Нягань — Талинка. Мужчина смог убежать, оставив медведю свою спутницу.

«Поисковая группа выезжала на первый километр автодороги Нягань — Талинка по сообщению: на мужчину в лесу вышел медведь, мужчина успел убежать, в лесу осталась женщина», — указано в сообщении казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Центроспас-Югория».

Поисковая группа отправилась на место происшествия и обследовала лес. В чаще поисковики нашли 55-летнюю женщину. Ее состояние удовлетворительное. Медицинская помощь ей не понадобилась, уточнили спасатели.

Мэр Сургута Вадим Шувалов ранее предупреждал земляков, что на территории ХМАО запросто бродят медведи. Так, в лесу неподалеку от Сургута неоднократно был замечен косолапый.

О медведях на территории региона неоднократно писали и местные СМИ. Медведей нередко замечают местные жители. Кроме того, животные часто попадают в объективы камер видеонаблюдения.