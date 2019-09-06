Грабитель несколько раз ударил Эллу Памфилову электрошокером

Неизвестный напал на Памфилову ночью 6 сентября. Она находилась в своем доме, расположенном в городском округе Истра Московской области.

«Злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся», — рассказали в МВД.

После случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Сейчас выясняются все обстоятельства и причины произошедшего. Руководство МВД взяло дело под личный контроль.

Элла Памфилова с 28 марта 2016 года возглавляет Центральную избирательную комиссию России. В разные годы она занимала посты министра социальной защиты, депутата Госдумы, а также была уполномоченным по правам человека в РФ. Памфилова является обладателем нескольких почетных грамот, орденов и медалей.