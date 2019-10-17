  • Главред новгородской газеты стал фигурантом дела об изнасиловании журналистки

    17 октября 2019, 14:16

    Анатолий Минкин

    Уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера» завели следователи по заявлению журналистки издания «Новгород.ру» Алины Щегловой. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя Следственного управления СК РФ по Нижегородской области.

    «Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ, часть 1 („Насильственные действия сексуального характера“)», — сказал собеседник агентства.

    Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, фигурантом дела является главный редактор одной из новгородских газет.

    Ранее сама журналистка на своем канале в Telegram заявила, что ее изнасиловали в ночь на 27 сентября после вечеринки с коллегами. Она написала, что опасается того, что ее делу не дадут ход, потому что обидчик имеет влиятельные связи. В частности, супруга насильника, по словам Щегловой, работает в МВД.

    Журналистка пояснила, что вечеринку устроили в честь получения наград регионального конкурса «Феникс» и все происходило в редакции газеты. После окончания празднования она вместе со своим обидчиком осталась одна. По ее словам, они знакомы 10 лет, а с ее супругом этот мужчина знаком еще дольше. Имени насильника Щеглова так и не раскрыла.

    Она рассказала, что по версии мужчины все произошло по согласию, но она с этим мнением не согласна. Щеглова пояснила, что она постоянно падала на пол, теряла сознание, а обидчик разорвал ее платье и таскал ее по полу за волосы. По ее словам, сопротивляться она не могла, так как была физически слабее, а кроме того находилась под влиянием алкоголя.

    Журналистка сняла побои и передала заявление в Следственный комитет.