Главред новгородской газеты стал фигурантом дела об изнасиловании журналистки

«Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ, часть 1 („Насильственные действия сексуального характера“)», — сказал собеседник агентства.

Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, фигурантом дела является главный редактор одной из новгородских газет.

Ранее сама журналистка на своем канале в Telegram заявила, что ее изнасиловали в ночь на 27 сентября после вечеринки с коллегами. Она написала, что опасается того, что ее делу не дадут ход, потому что обидчик имеет влиятельные связи. В частности, супруга насильника, по словам Щегловой, работает в МВД.

Журналистка пояснила, что вечеринку устроили в честь получения наград регионального конкурса «Феникс» и все происходило в редакции газеты. После окончания празднования она вместе со своим обидчиком осталась одна. По ее словам, они знакомы 10 лет, а с ее супругом этот мужчина знаком еще дольше. Имени насильника Щеглова так и не раскрыла.

Она рассказала, что по версии мужчины все произошло по согласию, но она с этим мнением не согласна. Щеглова пояснила, что она постоянно падала на пол, теряла сознание, а обидчик разорвал ее платье и таскал ее по полу за волосы. По ее словам, сопротивляться она не могла, так как была физически слабее, а кроме того находилась под влиянием алкоголя.

Журналистка сняла побои и передала заявление в Следственный комитет.