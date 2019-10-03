ГИБДД раскрыла подробности ночной погони в Москве
Автомобиль BMW сотрудники дорожной инспекции попросили остановиться около дома №35 на улице Беломорская. Но водитель проигнорировал требования полицейских и попытался уехать. Правоохранители отправились за ним и начали преследование, но лихачу удалось уехать.
Полиция с погоней задержала мужчину в Москве. СМИ называет его сыном вице-президента МТСПодробнее
Разыскиваемую машину с водителем и пассажиром в салоне нашли в 7:30 утра во дворе дома номер 5, корпус 3, все на той же Беломорской улице. Выйти из автомобиля водитель и пассажир не захотели и на требования полиции предоставить документы не реагировали.
Сотрудники Госавтоинспекции разбили стекло со стороны водителя и вытащили двух молодых людей из машины. В присутствии понятых прибывшие на место оперативники провели обыск.
В багажнике обнаружили несколько комплектов номерных знаков. Кроме того, выяснилось, что номера на самой машине поддельные. Откуда в багажнике оказались остальные таблички, в данный момент выясняется.
Никаких запрещенных веществ у задержанных не нашли.
В отношении 25-летнего водителя составили административный протокол за езду на машине с поддельными номерами, выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора, неповиновение требованиям представителя власти, уклонение от административного наказания и отказ от прохождения медосвидетельствования.
Выяснилось, что ранее водителя уже лишили водительских прав после того, как он отказывался от прохождения освидетельствования медиками. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».
Ранее видео задержания водителя и пассажира BMW опубликовал сайт телеканала РЕН ТВ. СМИ называли задержанного сыном вице-президента МТС Аланом Ибрагимовым.