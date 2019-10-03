ГИБДД раскрыла подробности ночной погони в Москве

Ночная погоня сотрудников московской полиции за автомобилем BMW закончилась задержанием водителя и его пассажира. Как рассказали в столичном управлении ГИБДД, владелец иномарки давно лишен водительских прав. Для того, чтобы продолжать ездить, он использовал поддельные номерные знаки.

Автомобиль BMW сотрудники дорожной инспекции попросили остановиться около дома №35 на улице Беломорская. Но водитель проигнорировал требования полицейских и попытался уехать. Правоохранители отправились за ним и начали преследование, но лихачу удалось уехать.

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Разыскиваемую машину с водителем и пассажиром в салоне нашли в 7:30 утра во дворе дома номер 5, корпус 3, все на той же Беломорской улице. Выйти из автомобиля водитель и пассажир не захотели и на требования полиции предоставить документы не реагировали.

Сотрудники Госавтоинспекции разбили стекло со стороны водителя и вытащили двух молодых людей из машины. В присутствии понятых прибывшие на место оперативники провели обыск.

В багажнике обнаружили несколько комплектов номерных знаков. Кроме того, выяснилось, что номера на самой машине поддельные. Откуда в багажнике оказались остальные таблички, в данный момент выясняется.

Никаких запрещенных веществ у задержанных не нашли.

В отношении 25-летнего водителя составили административный протокол за езду на машине с поддельными номерами, выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора, неповиновение требованиям представителя власти, уклонение от административного наказания и отказ от прохождения медосвидетельствования.

Выяснилось, что ранее водителя уже лишили водительских прав после того, как он отказывался от прохождения освидетельствования медиками. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Ранее видео задержания водителя и пассажира BMW опубликовал сайт телеканала РЕН ТВ. СМИ называли задержанного сыном вице-президента МТС Аланом Ибрагимовым.