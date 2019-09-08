Енота спасли в Москве. Он прятался и отбивался

Прохожие увидели на одной из столичных улиц енота и решили вызвать спасателей. Шустрое животное спряталось за металлической решеткой на окне и пыталось отбиться от людей, но строптивого зверька все же спасли. Об этом сообщили в пресс-службе департамента Москвы по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Как пишет «РИАМО», утром 8 сентября несколько человек увидели енота, который расхаживал по Амурской улице и выбегал на проезжую часть. Неравнодушные граждане обратились к спасателям, которые приехали забрать пушистого зверька.

Все оказалось не так просто. Енот спрятался от специалистов за кондиционером на первом этаже здания. Пронырливый зверек то появлялся, то снова залезал обратно. В итоге он засел между прутьями оконной решетки и отказывался даваться в руки.

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Спасатели пытались набросить на енота специальную веревку, но он каждый раз раз снимал ее лапками. Спустя несколько попыток животное отвлекли резиновой палкой, накинули петлю и вытащили. В результате операции ни один енот или спасатель не пострадал.

Маленького хищника передали в департамент природопользования и охраны окружающей среды.