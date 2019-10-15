Экспертиза нашла в крови погибшего мальчика алкоголь. Летом его сбил полицейский

Авария произошла еще 13 июля. По словам родственников погибшего мальчика, расследование дела затягивается, сбившего ребенка полицейского даже не уволили с работы и он продолжает ходить на службу. Спустя месяц после аварии им предоставили результаты судебно-медицинской экспертизы, где говорилось, что в крови ребенка оказался этанол. Документы родители мальчика опубликовали в социальной сети.

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В районной прокуратуре журналистам заявили, что на время расследования все материалы по делу представляют собой тайну следствия. Поэтому прокомментировать дело они не смогут. Но при этом в надзорном ведомстве отметили, что если родители мальчика знают о фактах нарушения закона со стороны следователей, то они вполне могут обратиться в прокуратуру.

«Родителям ребенка мы дали полный развернутый ответ всех этапов следствия, и та шумиха, которая сейчас поднята, совершенно необоснованна», — подчеркнули в ведомстве.

Адвокат Федор Коновалов в беседе с журналистами не исключил, что этанол в крови ребенка мог появиться в результате брожения. Но при этом даже следы алкоголя в крови жертвы не должны влиять на ход расследования и квалификацию действий водителя.