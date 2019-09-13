Двое полицейских пострадали в ДТП под Тулой

По словам собеседника агентства, авария произошла на 6-м километре трассы Кимовск-Епифань-Куликово поле-Кресты вечером 12 сентября.

Водитель машины Nissan Almera не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся со служебной машиной полиции Lada Granta. В результате находившийся за рулем 47-летний инспектор ДПС получил травмы. Ему провели операцию. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Также госпитализировали пассажирку машины Nissan. За медицинской помощью обратились 59-летний водитель иномарки и 26-летний полицейский.

В УМВД назначили служебную проверку, результаты которой передадут в следственные органы, сообщил сайт RT.