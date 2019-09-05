Два уфимца повздорили из-за пропавшего мобильника. Ссора закончилась поножовщиной
В столице Башкирии застолье двух товарищей закончилось весьма плачевным образом. Один из мужчин получил удар ножом, заподозрив своего собутыльника в краже мобильного телефона. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa со ссылкой на региональное МВД.
По данным издания, ссора между двумя уфимцами вспыхнула из-за того, что один из них не смог найти свой мобильник, который оказался под подушкой. Разгоряченные спиртным мужчины начали бить друг друга. В какой-то момент в ход пошел кухонный нож. Менее расторопный мужчина получил ранение. Нападавший вызвал медиков. Позднее выяснилось, что ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.