Два человека погибли при пожаре на нефтеперекачке в Татарстане

На месте пожара, произошедшего на нефтеперекачивающей станции «Калейкино» АО «Транснефть-Прикамье» в Татарстане, спасатели нашли два тела. Возгорание произошло во время проведения плановых работ по очистке неэксплуатируемого резервуара.

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Как сообщили РИА «Новости» в главном управлении МЧС России по региону, горение было ликвидировано около 12:03 на площади 45 квадратных метров. В 13:04 было ликвидировано горение внутри резервуара объемом 20 тысяч кубометров. Пожару предшествовал сильный взрыв. После чего пропали двое рабочих подрядной организации, проводившей очистку.

Причину взрыва сейчас устанавливают следователи.

Республиканское управление МЧС сообщило, что горение неэксплуатируемого резервуара происходило снаружи и в обваловании, внутри резервуара было зафиксировано сильное задымление.

«На тушение были поданы два ствола ГПС-600, четыре ствола гидромонитора и два лафетных ствола на охлаждение резервуара. К ликвидации последствий происшествия привлечено от РСЧС 81 человек и 25 единиц техники, в том числе от МЧС России — 66 человек и 21 единица техники». — сообщила служба.

Паблик «Альметьевск Life» сообщил, что погибли двое мужчин 1987 и 1990 года рождения. Их тела нашли не сразу, так как деформированный поплавковый купол упал на место предположительного нахождения пропавших.