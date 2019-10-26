Гибель семьи и участниц музыкальной группы: главное о лобовом ДТП под Барнаулом

Серьезная авария произошла на трассе в Алтайском крае. Микроавтобус столкнулся с минивэном, из-за чего погибли восемь человек. Среди них — ребенок. В микроавтобусе ехала фольклорная группа «Сударушка». Погибшие есть и в их коллективе. «360» рассказывает главное об аварии.

Микроавтобус Fiat Ducato предоставил администрация Алейского района специально для музыкальной группы из села Кабаково. Выступают в ней пожилые люди, и утром субботы они ехали на фольклорный фестиваль. Как рассказали в местном Доме культуры, все участницы — пожилые женщины.

Столкновение произошло на 74-м километре федеральной трассы А-322. Это граница двух районов края — Калманского и Топчихинского. Вторым участником аварии стал минивэн Nissan. В нем из Барнаула в сторону Алейска ехала семья из четырех человек — трое взрослых и ребенок не старше восьми лет. За рулем — мужчина 1992 года рождения. Около 07:50 по местному времени — в Москве в это время было 03:50 — легковушка выехала на встречную полосу и лоб-в-лоб столкнулась с микроавтобусом.

Источник фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Вся семья, находившаяся в Nissan, погибла. В микроавтобусе умерли четыре женщины. Еще пять человек пострадали. Они в тяжелом состоянии. Одну женщину уже доставили в Калманскую ЦРБ, но оттуда переведут в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Врачи для эвакуации уже выехали.

РИА «ФАН» опубликовало кадры с места аварии. На них видно, что автомобили очень сильно пострадали. Минивэн разбит практический полностью. Столкнувшиеся автомобили заняли практически всю трассу.

Почему водитель легковушки выехал на встречку, остается неясным. Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям: «Нарушение Правил дорожного движения» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Журналисты узнали, что водителю было 27 лет и его несколько раз наказывали за нарушения Правил дорожного движения — в 2017 и 2018 годах. По неподтвержденной информации, у него не было полиса ОСАГО.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко пообещал, что власти помогут семьям погибших. Этот вопрос сейчас решают, пишет сайт kp.ru.