Детсадовцы толпой побили девочку в Ярославле. Местные власти и СК начали проверку

Воспитанники детского сада №236 города Ярославля устроили потасовку. Три ребенка издевались над девочкой, вставая на нее ногами. Теперь в учреждение пришли представители мэрии.

В соцсетях появился ролик, снятый жителями соседнего от детского сада дома. На кадрах три воспитанника бьют девочку, а один мальчик буквально ходит по ней. Воспитательница вмешалась только через три минуты.

Сотрудница учреждения в разговоре с «360» отметила, что работники еще толком не разобрались в случившемся.

Она (заведующая детским садом — прим. ред.) в своем кабинете находится, у нее мэрия сотрудница детсада.

На вопрос, связан ли приход властей со случаем избиения, собеседница «360» ответила утвердительно.

Проверку проводят и сотрудники регионального управления СК. «По сообщениям СМИ о произошедшем в детском саду следственными органами СУ СКР по Ярославской области незамедлительно организована доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства», — сообщили РИА «Новости» в ведомстве.

По данным сайта 76.ru, малыши избили одногруппницу во время дневной прогулки на улице. Это, по информации ресурса от очевидцев, заметила воспитательница, но вмешалась в ситуацию не сразу.