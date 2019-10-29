Детсадовцы толпой побили девочку в Ярославле. Местные власти и СК начали проверку
В соцсетях появился ролик, снятый жителями соседнего от детского сада дома. На кадрах три воспитанника бьют девочку, а один мальчик буквально ходит по ней. Воспитательница вмешалась только через три минуты.
Сотрудница учреждения в разговоре с «360» отметила, что работники еще толком не разобрались в случившемся.
Она (заведующая детским садом — прим. ред.) в своем кабинете находится, у нее мэриясотрудница детсада.
На вопрос, связан ли приход властей со случаем избиения, собеседница «360» ответила утвердительно.
Проверку проводят и сотрудники регионального управления СК. «По сообщениям СМИ о произошедшем в детском саду следственными органами СУ СКР по Ярославской области незамедлительно организована доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства», — сообщили РИА «Новости» в ведомстве.
По данным сайта 76.ru, малыши избили одногруппницу во время дневной прогулки на улице. Это, по информации ресурса от очевидцев, заметила воспитательница, но вмешалась в ситуацию не сразу.