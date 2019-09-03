Детенышей гиббона пытались незаконно ввезти в Москву из Вьетнама. Видео

«Таможенники в аэропорту Шереметьево пресекли незаконный ввоз из Вьетнама четырех детенышей гиббона возрастом от двух до четырех месяцев», — сказано в сообщении.

Детенышей удалось найти во время досмотра багажа пассажиров. Жительница Вьетнама перевозила хаски в сумке-переноске. В какой-то момент таможенник услышал странные доносившиеся звуки. При осмотре мужчина нашел внутри клетку с гиббонами. Животные были ослаблены и завернуты в мешки, один из них был мертв.

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Женщину попросили предоставить необходимые сертификаты на экзотических животных. Но показать документы она не смогла. Кроме того, гражданка Вьетнама не смогла объяснить, откуда у нее в сумке гиббоны.

Сейчас животных уже передали в центр поддержки, где им окажут необходимую помощь.