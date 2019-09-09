Дерево упало на детсадовцев в Краснодаре. Один ребенок погиб

«В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь, один из пострадавших воспитанников от полученных травм скончался», — сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Происшествие случилось в понедельник, 9 сентября, в 10:20. Из-за падения дерева пострадали двое малышей ясельной группы и их воспитательница — у нее диагностировали перелом ноги. Один из малышей позже скончался от полученных травм.

По факту произошедшего проводится проверка. Будет выяснено, достаточный ли уровень безопасности обеспечили воспитанникам этого детского сада. Прокуратура подчеркнула, что лично проконтролирует проводимую проверку.